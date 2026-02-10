Inicia proceso de evaluación a juzgadores

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación informó que inició el procedimiento de evaluación ordinaria dirigida a los juzgadores federales, como parte de las bases de evaluación previstas en la reforma judicial y en la normativa vigente.

Destacó que ayer lunes se aplicó un examen teórico práctico a 840 personas juzgadoras electas.

En un comunicado el TDJ subrayó que este mecanismo no interfiere en la independencia judicial ni en el contenido de las resoluciones, ya que su finalidad es evaluar el desempeño profesional y el cumplimiento de responsabilidades institucionales.

Sostuvo que evaluar a quienes imparten justicia es una oportunidad de mejora continua, actualización y fortalecimiento de capacidades.

El Organismo indicó que este proceso de evaluación tiene como propósito fortalecer la profesionalización de quienes imparten justicia, asegurar la calidad del desempeño judicial y mejorar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.