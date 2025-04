Inicia Red Nacional de Tejedoras de la Patria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la puesta en marcha de Políticas de Bienestar para las Mujeres con el inicio de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria; la creación este año de 678 Centros Libre para las Mujeres en todo el país con apoyo de las y los gobernadores; además de que a partir del 1° de mayo se pondrá en operación la nueva Línea de las Mujeres 079, opción 1; comenzará el registro para las Abogadas de las Mujeres y se realizarán de mayo a julio las primeras 300 Asambleas de Mujeres “Voces por la igualdad y contra las violencias” en lugares donde se registra mayor violencia de género.

Destacó que, a estas políticas se suma la Pensión Mujeres Bienestar, que ya beneficia a un millón 107 mil 69 mujeres y cuyo registro para todas las mexicanas entre 60 y 64 años abre del 4 al 30 de agosto, con lo que se estima que a finales de año se tengan 3 millones de beneficiarias. En tanto que a partir del 30 de abril iniciará la construcción de los primeros cinco Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, Chihuahua, de un total de 200 que serán edificados en todo el país en beneficio de las mujeres trabajadoras.

Durante la conferencia matutina, se realizó un enlace con los gobernadores y gobernadoras de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda; de Colima, Indira Vizcaíno Silva; de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda; de Morelos, Margarita González Saravia; de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; de Puebla, Alejandro Armenta Mier; y de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, quienes reafirmaron su compromiso de sumarse a las políticas de bienestar en favor de las mujeres.

No difundirá en mañanera carta a Morena, pero será pública

Al arrancar la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria dijo que no dará a conocer la carta que enviará a la dirigencia nacional de Morena ya que es un tema “partidario”.

No obstante, Sheinbaum Pardo destacó que la carta que va a mandar a Morena, en la cual hará diversas recomendaciones de cara a las siguientes elecciones, se hará pública.

Acotó que “de todas maneras ustedes la van a poder conocer, y podrán después hacerme preguntas aquí en la mañanera”.

“Mejor lo que tiene que ver con Morena pues lo dejamos fuera de la conferencia, de la mañanera del pueblo”, comentó.

Ariadna Montiel hace un “excelente trabajo”

Y al afirmar que “hace un excelente trabajo” y que es un ejemplo de “gobernar con humildad”, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Ariadna Montiel, titular del Bienestar, y advirtió a los legisladores de Morena que se acabaron los tiempos de promoción personal por medio de programas sociales.

Esto luego de que el pasado 22 de abril, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que diputados de su partido han manifestado su molestia con la secretaria, a quien han señalado de ser “grosera” y “de no escuchar”, por lo que alistan una petición para que sea destituida.

“Ariadna hace un excelente trabajo. Es una mujer extraordinaria, No es fácil coordinar a todas y todos los Servidores de la Nación en todo el territorio nacional. Tampoco es sencillo que se desarrollen los programas de bienestar permanentemente.

Lo que se terminó también en el sexenio López Obrador y que nosotros no lo vamos a abrir es la gestión personal de un diputado, diputada, para un programa social. Lo que no hacemos nosotros es la gestión personal de diputadas y diputados. Eso se terminó porque los programas son universales y en el caso de no ser universales es casa por casa como se define quién tiene el programa a partir de una definición, no a partir de una gestión de una persona […] pero esta cosa de que las y los diputados tienen sus gestiones personales para poderse promoverse, eso no. La promoción es casa por casa, pero no teniendo el control de un programa social, eso ya no existe”, declaró.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que Ariadna Montiel, quien también fue secretaria de Bienestar en el sexenio pasado, es un ejemplo de “gobernar con humildad”.

Destacó que la titular de Bienestar viene del movimiento estudiantil de la UNAM contra la oposición de aumentar cuotas en 1999-2000 y recordó su participación en las movilizaciones que encabezó como opositor el expresidente López Obrador.