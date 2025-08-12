Inicia registro en Conavi

El Programa Vivienda para el Bienestar es una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con el objetivo de dar derecho a la vivienda a las personas que más lo necesitan, priorizando zonas de alta migración, rurales, indígenas o socialmente desfavorecidas.
El inicio del proceso de registro ya ha comenzado, por lo que la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ya comenzaron con las instalaciones de los 58 módulos de registros que estarán ubicados en 20 entidades federativas: Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Este programa es para todas aquellas personas de bajos recursos, específicamente a las que están situadas en zonas de alta marginación.
Documentación
De acuerdo con el módulo que tengas más cercano, tendrás que llevar esta siguiente documentación en original y copia y contar con los criterios de elegibilidad:
Documentos, INE vigente, CURP actualizado, comprobante de domicilio, criterios de elegibilidad, tener más de 18 años.
El ingreso familiar no debe de sobrepasar a más de dos salarios mínimos, no ser derechohabiente, no haber recibido antes un apoyo previo por parte de Conavi, no contar con vivienda propia.