Inicia ronda bilateral previo a revisión del T-MEC

La primera ronda bilateral entre México y Estados Unidos inició este miércoles en Washington D.C., entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Representación Comercial, Jamieson Greer.

En su cuenta de X, el funcionario mexicano explicó: “Sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC”.

Añadió que “los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día”.

En esta primera ronda asistió también el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y el representante de la Secretaría de Economía en Washington D.C., Ernesto Acevedo, entre otros.

Hace unos días, Ebrard dijo que los tres temas que se pondrían sobre la mesa de diálogo son sustitución de importaciones asiáticas, reglas de origen y seguridad en las cadenas de suministro.

Es esta la primera reunión formal bilateral que se lleva a cabo, sin que aún se tenga conocimiento de las fechas de reunión entre México-Canadá y EstadosUnidos-Canadá.

La ronda entre mexicanos y canadienses se definirá en los primeros días de mayo, durante la misión comercial que realizará México a dicho país.