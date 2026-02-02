Inicia segundo periodo ordinario en el Congreso

En punto de las 11:30 horas, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dio por instado el segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de la LXVI Legislatura del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

En la apertura del nuevo periodo, se registró la asistencia de 78 senadoras y senadores; y 419 diputadas y diputados, por lo que hubo quórum reglamentario.

Homenaje

Tras la instalación, se rindió un minuto de silencio por el fallecimiento del Senador del PAN, Gustavo Sánchez Vásquez, ocurrido el 31 de enero; igualmente, se rindió dicho gesto de luto en memoria de Eugenia Delgado y Sheila Delgado, tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Posteriormente, se entonó el himno nacional. Al término del acto, los senadores se retiraron, y se pidió a los diputados permanecer en el recinto para estar presentes en la primera sesión del año.