Inicia Sheinbaum gira por hospitales del IMSS

Hay indicadores claros de que el sistema de salud en México está mejor que hace algunos años, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al iniciar en Pachuca, Hidalgo su recorrido para ver el avance y fortalecimiento del IMSS Bienestar, el IMSS y el Issste.

Expresó que como parte de este trabajo, está realizando una gira por todas las entidades de la República incorporadas al IMSS Bienestar, empezando por Hidalgo.

“Seguimos trabajando para garantizar la contratación de médicas y médicos especialistas, mejorar el abasto de medicamentos y atender las necesidades de las unidades médicas, porque nuestro compromiso es garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos”.

Cabe mencionar que la presidenta anunció que recorrerá los 24 estados donde operan las instituciones y se reunirá con directores hospitalarios y coordinadores regionales para identificar problemáticas y revisar los avances en la instalación de consultorios.

Alista transmisión sobre seguridad digital a menores

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la próxima semana realizará una transmisión en vivo para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el decreto que impulsa su gobierno para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

“Queremos entornos digitales seguros para nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó la mandataria federal.

La propuesta establece que las plataformas digitales deberán implementar mecanismos para identificar y retirar contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, acoso escolar, ciberbullying y conductas ilícitas, entre otros materiales que puedan poner en riesgo a menores de edad.

El decreto también contempla medidas para prevenir el acceso a publicaciones relacionadas con abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios y violencia en el entorno escolar, así como herramientas para clasificar contenidos por edad y facilitar la supervisión de madres, padres y tutores.

Este viernes, en la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que las disposiciones están dirigidas a todas las plataformas digitales y redes sociales, que deberán contar con mecanismos para reportar publicaciones violentas, establecer configuraciones de privacidad y seguridad predeterminadas para menores de edad y atender requerimientos de información de las autoridades investigadoras.

Asimismo, se plantea que las plataformas dispongan de un punto de contacto durante todo el año y alerten a las autoridades cuando identifiquen contenidos que puedan atentar contra la vida.