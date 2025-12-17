Inicia sorteo de viviendas a nivel nacional

El Gobierno de México inició el martes, a nivel nacional, el sorteo de viviendas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, una estrategia dirigida a personas que no son derechohabientes del Infonavit ni del Fovissste, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna a familias de menores ingresos.

En conferencia de prensa matutina de ayer 16 de diciembre, arrancó el primer sorteo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el mecanismo se adoptó ante la alta demanda registrada en el proceso de inscripción, la cual superó el número de viviendas actualmente en construcción.

La mandataria detalló que, tras una primera revisión para verificar que las familias cumplieran con los requisitos —como no contar con seguridad social en vivienda y acreditar su situación económica—, se determinó que el sorteo era el método más justo para asignar las casas disponibles.

Un momento histórico

Por su parte, vía remota, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, destacó que el evento marca un momento histórico en la política de vivienda del país y resaltó la transparencia del proceso, el cual cuenta con la supervisión de una interventora de la Secretaría de Gobernación y de un notario público.

“Estamos muy contentos con casi 400 personas que nos acompañan en este primer sorteo a nivel nacional. Este método es histórico y garantiza que el proceso se realice con total transparencia”, afirmó.

Vega Rangel informó que, como parte del Programa Vivienda para el Bienestar, este año se alcanzará una meta de más de 390 mil viviendas construidas por Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).