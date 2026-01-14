Inicia Tabasco 2026 con cuatro feminicidios

Un arranque violento ha tenido el 2026 para las mujeres en Tabasco, donde en los primeros 12 días de enero, se han contabilizado ya, al menos cuatro feminicidios.

Y es que, a decir de las autoridades, el lunes se registró la ejecución de una mujer en la ranchería Cocohital, en Comalcalco.

De acuerdo con testigos, la mujer era perseguida por dos sujetos armados mientras viajaba a bordo de su motocicleta y al darle alcance, la ejecutaron con un disparo en la cabeza.

La víctima fue identificada como Alejandra ‘N’, de 30 años de edad.

Sin embargo, no es la única ejecución que ha ocurrido, ya que apenas durante la madrugada de este domingo 11 de enero, se reportó también la ejecución de una mujer en un domicilio de la calle Lino Merino, en la colonia El Castaño, Macuspana.

En el interior de la vivienda fue localizado el cuerpo sin vida de Karla Cristell ’N’.

Sin embargo, también el 1 de enero, se reportó el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia sobre la carretera Nacajuca-Jalpa de Méndez, cerca de un motel.

Mientras que, el 2 de enero fue localizado el cuerpo de otra mujer víctima de homicidio, que presentaba huellas de tortura, pues estaba maniatada y embolsada, siendo lanzada a un barranco en la ranchería Monte Grande, en Jonuta.