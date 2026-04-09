Inicia trabajo para identificar cuerpo en fosa

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició los trabajos forenses para identificar el cuerpo de un hombre en proceso de descomposición que fue descubierto por un grupo de activistas de búsqueda, en una fosa clandestina, ubicada en la sindicatura de Aguaruto, en una zona donde se localizó un presunto sector de resguardo de grupos delictivos.

Hallazgo

En ese mismo sitio, muy cerca de las cribas cercanas al río Culiacán que cruza por ese lugar, las autoridades judiciales localizaron una camioneta abandonada con reporte de robo, diversas prendas de vestir de ambos sexos y documentos de varias personas.

Las activistas de rastreo del grupo “Hasta encontrarte eres mi razón de vida”, tras hurgar entre la tierra cercana a cultivos agrícolas, descubrieron la fosa clandestina y rastros de un cuerpo sepultado en forma ilegal, por lo que notificaron del hallazgo a la autoridad judicial.

Por los datos aportados, se trata de una persona del sexo masculino, el cuerpo en proceso de descomposición que fue encontrado, el cual aún conservaba algunos trozos de ropa y de calzado, por ello se espera que los peritos forenses logren su identificación.