Inicia tregua entre Ucrania y Rusia

La tregua entre Rusia y Ucrania por la Pascua ortodoxa comenzó oficialmente el sábado en el frente, y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky advirtió que su ejército responderá “golpe por golpe” a cualquier violación de esta suspensión de las hostilidades.

El Kremlin indicó el jueves que el alto el fuego, aceptado por el mandatario ucraniano, entraría en vigor este sábado a las 16H00 (13H00 GMT) y concluirá al terminar la jornada del domingo, es decir un total de 32 horas.

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, lo que la ha convertido en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Ataques nocturnos

En las horas previas al inicio oficial de la tregua, ambos bandos llevaron a cabo ataques nocturnos con drones.

En Ucrania, alcanzada por al menos 160 aparatos no tripulados, cuatro personas murieron en el este y el sur del país, según Kiev.