Inician carpeta de investigación por desplome de avioneta

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, inició carpeta de investigación tras el desplome de una aeronave en San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca.

“La institución envió al lugar agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a fin de colaborar en todo momento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”, resaltó la FGR en un comunicado.

Indicó que coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho.

Tras el desplome de la avioneta, el secretario de seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, habló sobre los hechos al rededor del accidente.

Detalló que los primeros reportes visuales indican que a simple vista se observaban seis cuerpos al interior de la zona del impacto, aunque subrayó que esta cifra aún no es definitiva y deberá confirmarse mediante los peritajes correspondientes.

Asimismo, dijo que la aeronave transportaba 10 personas, entre las que se encontraban ocho pasajeros y dos pilotos.