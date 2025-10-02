Inician consultas Marcelo Ebrard y empresarios

La Secretaría de Economía (SE) realizó la primera reunión con 30 sectores productivos rumbo a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el 2026.

Lo anterior, luego de que la dependencia indicó que se cambiaría el mecanismo de consultas con la iniciativa privada, al decidir no hacerlo a través del llamado Cuarto de Junto como regularmente se hacía.

En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Secretaría de Economía aseguraron que “se escuchará a todos los sectores para llegar bien preparados como país para la revisión del T-MEC”.

La dependencia precisó que las consultas se realizarán durante octubre con el objetivo de contar con un amplio y correcto diagnóstico sobre la “visión y prioridades de sectores productivos”, para lo cual habrá foros de consulta en toda la República Mexicana para conocer la visión y las prioridades de los gobiernos de las 32 entidades federativas.

En la reunión participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el presidente del CCE, Francisco Cervantes.