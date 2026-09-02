Inician juicio por caso del Cártel Inmobiliario

Las autoridades judiciales iniciaron un juicio contra un notario público y un particular involucrados en el despojo de un terreno millonario, un caso que forma parte de una serie de fraudes que han sido llamados el Cártel Inmobiliario de Veracruz.

Se trata del caso de la empresa Fincar Maz S.A. de C.V., propietaria de un terreno de 120 mil metros cuadrados (12 hectáreas) ubicado en la ciudad de Xalapa, cuyo valor actual es de más de 500 millones de pesos, el cual fue despojado a través de un procedimiento presuntamente irregular.

El abogado penalista, Jorge Reyes, informó que después de más de tres años de litigios finalmente la Fiscalía General del Estado judicializó la carpeta de investigación por los presuntos delitos de fraude genérico y contra la fe pública.

Indicios

En las investigaciones estaría involucrada una mujer identificada como Martha Leticia “N” y el notario público de la ciudad de Xalapa, Miguel Ángel “N”, imputados por los delitos señalados.

El fedatario, quien en el pasado ha sido funcionario estatal, realizó la protocolización y de manera inmediata efectuó una operación de compraventa por 98 millones de pesos a favor de dos compradores.

Reyes Peralta advirtió que este caso solo es uno de docenas más en lo que están involucrados particulares, notarios públicos e incluso funcionarios estatales que dan protección al llamado Cártel Inmobiliario.