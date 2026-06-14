Inician limpieza de zonas desocupadas por paro

La Autoridad del Centro Histórico dio a conocer que inició las labores de limpieza, mantenimiento y recuperación urbana en las calles y plazas que han sido desocupadas durante el plantón encabezado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Estas acciones incluyen lavado profundo de vialidades, recolección de residuos, limpieza de mobiliario urbano y revisión de infraestructura, precisó la dependencia por medio de un comunicado.

“Estas labores forman parte de una estrategia integral para fortalecer la recuperación del Centro Histórico”, se lee en el comunicado.

Con la atención de los espacios que han sido liberados se contribuirá a reactivar la actividad económica de los negocios de la zona, así como a preservar las condiciones de limpieza, seguridad e imagen urbana.

Asimismo, indicó que las brigadas seguirán atendiendo de manera progresiva las áreas que se vayan desocupando.