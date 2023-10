Ayer martes, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados sesionará para iniciar el proceso de desafuero del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Se trata de una reunión para tomar conocimiento del mandato de la Suprema Corte por el que se ordenó al legislativo retomar el proceso que quedó suspendido desde la legislatura pasada.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política ( Jucopo) de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, recordó que en la 64 Legislatura la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el desafuero del fiscal de Morelos; sin embargo, el entonces presidente de la Instructora, Pablo Gómez, determinó que no se podía desaforar al ex funcionario morelense, porque consideraron que éste no contaba con fuero.

La sesión se realizó este martes en punto de las 18:00 horas, y se prevé que el juicio de procedencia podría prolongarse por varios meses.