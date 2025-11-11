Inician segunda entrega de apoyos para afectados

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que entre el 10 y 16 de noviembre iniciará la entrega del segundo apoyo para la reconstrucción de las comunidades afectadas por las lluvias extraordinarias registradas a inicios de octubre en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.

“Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum seguimos trabajando en la atención de las zonas y familias afectadas por las lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz”, dijo.

En ese sentido, explicó que en la segunda entrega los apoyos para vivienda serán de entre 15 y 70 mil pesos; para locales comerciales de 20 a 50 mil pesos, de acuerdo con el grado de afectación de cada inmueble; en el caso de pérdidas en agricultura o ganadería el apoyo es de 50 mil pesos.

Apoyos

Aunado a ello, detalló que para recibir el pago se les enviará un mensaje de texto (SMS) a los beneficiarios al número telefónico que registraron como medio de contacto para informarles el día, hora y módulo donde les corresponde recibir su apoyo.

Además, Montiel Reyes precisó que para la entrega del apoyo a través del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural (PESN) es necesario que la persona presente el talón del primer pago, copia de identificación oficial con fotografía y CURP.