Iniciaron trabajos para traer niños al país: embajadora

Nadya Rasheed, embajadora de Palestina en México, aseguró que se ha comenzado a trabajar con el gobierno y con legisladores, entre ellos el senador Gerardo Fernández Noroña, para traer infancias palestinas a nuestro país.

“Estamos trabajando con el Gobierno de México, con el apoyo del senador Noroña, y de muchos otros miembros del congreso para comenzar a traer a niños palestinos que necesitan atención médica urgente”, dijo.

Rasheed agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a “todas las autoridades”, así como a hospitales que han ofrecido sus servicios de manera gratuita.

Refirió que la embajada estará compartiendo más información para ayudar a las infancias palestinas y asegurar que se sientan “bienvenidos y respaldados durante su estancia aquí”.

La diplomática condenó la intercepción de Israel a la Flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y en la que viajaban seis personas mexicanas.

El senador Fernández Noroña, de Morena, presentó una propuesta para que México implemente un programa de asilo para niños palestinos y sostuvo que la misma ya fue adoptada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En agosto, la jefa del Ejecutivo respaldó la iniciativa de Fernández Noroña para que México acoja a niños y niñas que han quedado huérfanos en Palestina debido al conflicto en la Franja de Gaza.