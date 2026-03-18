Iniciativa en materia electoral llega al Senado

El Senado de la República recibió la tarde de ayer martes la iniciativa conocida como Plan B de la reforma electoral, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el acto de recepción, el líder de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, afirmó que se trata de una iniciativa “generosa, noble para México, para el pueblo de México, para la democracia participativa, para la austeridad, sobre todo para la austeridad. No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, y los funcionarios públicos, sobre todo quienes son dirigentes, quienes son representantes populares gracias al voto y la confianza de los ciudadanos mexicanos, debemos ser congruentes y consistentes con el principio de austeridad republicana, y por eso apunta en ese eje de manera fundamental”.

Proyecto

En tanto, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, calificó la iniciativa como “una propuesta trascendental para el país”.

“Sabemos que tenemos un compromiso muy fuerte con el pueblo, un compromiso dentro de la Cuarta Transformación, y que este proyecto es un proyecto que efectivamente como se ha dicho, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por tanto, consideramos que va a contar con el apoyo y que en ello estaremos trabajando contundentemente a partir de estos momentos”.