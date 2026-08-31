Iniciativa para prohibir doble nacionalidad al presidente

La Comisión Permanente del Congreso recibió la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para prohibir que llegue a la Presidencia de la República o a alguna gubernatura alguien con doble nacionalidad.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que la iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados.

“Quiero comunicar que el día de hoy recibimos del Ejecutivo la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales, es decir, para quienes quieran ser presidenta, presidente, gobernadora o gobernador”.