Injerencia provoca violencia: Sheinbaum

Desde Culiacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, a partir de la próxima semana, el Gabinete del Gobierno de México acudirá a Sinaloa a otorgar atención directa a los sinaloenses y refrendó todo el respaldo al gobierno estatal.

“Y siempre vamos a apoyar a todo Sinaloa, en los momentos difíciles se sale juntos y juntas, aquí lo más importante es unión entre pueblo y gobierno, no puede haber división entre pueblo y gobierno, yo lo digo de una manera: gobierno y pueblo unido jamás será vencido”, afirmó desde la Feria Ganadera, como parte de su recorrido Honestidad y Resultados en Sinaloa.

“Por eso, aquí en Sinaloa es pertinente decir siempre: la injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz. No queremos injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro territorio, los mexicanos definimos nuestro futuro”, agregó.

En el marco de los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por tener nexos con la delincuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que “la injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia”.

Durante su rendición de cuentas en Culiacán, como parte de su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo reiteró todo el apoyo del gobierno federal a la gobernadora interina, Graciela Domínguez.

“La injerencia no resuelve los problemas; la injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz. No queremos injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro territorio. Los mexicanos definimos nuestro futuro”, dijo.

“Sinaloa lo deciden las y los sinaloenses. El presente y el futuro de Sinaloa son de los sinaloenses; son del pueblo de México. Y es muy importante decirlo, lo repito: la injerencia genera violencia, la cooperación para el desarrollo genera paz y lo que requiere Sinaloa, el país completo, es con justicia, libertad y soberanía”, declaró.

En BCS

Desde La Paz, Baja California Sur, Sheinbaum Pardo recordó que México siempre defiende su soberanía, la dignidad del pueblo y su independencia; por ello, no se acepta la injerencia ni la subordinación ni el entreguismo.

“No olvidemos cómo llegamos a este momento, no es lo mismo: en el pasado se gobernaba para unos cuantos, no había derechos, se construían privilegios; en el presente se construyen derechos para el pueblo de México, se defiende la soberanía y la independencia y se gobierna con el pueblo, de la mano del pueblo, no puede haber divorcio entre pueblo y gobierno”.

“Hay que vivir, conocer y estar cerca del pueblo siempre en Baja California Sur y en todas las entidades de nuestro país, puede haber problemas, pero siempre los solucionamos entre mexicanos, la injerencia no, la subordinación tampoco, el entreguismo menos. México defiende siempre su soberanía, la dignidad del pueblo y la independencia de nuestra patria, que se oiga bien y que se oiga fuerte en este mes de la Independencia”, puntualizó desde la Plaza de la Reforma.

Recordó que en el pasado neoliberal, los apoyos se entregaban con motivos electorales, contrario a lo que pasa ahora con la Cuarta Transformación, que hace justicia social con los Programas para el Bienestar que se entregan sin condiciones y sin intermediarios. Al respecto, el Ejecutivo Federal informó que en Baja California Sur 238 mil 413 personas reciben un Programa para el Bienestar a través de una inversión de 4 mil 465 millones de pesos (mdp).

Mexicanos sostienen economía estadounidense

Durante su rendición de cuentas en Tijuana, Sheinbaum Pardo recalcó que solo el pueblo de México define su destino, ninguna potencia extranjera.

“Los trabajadores mexicanos sostienen la economía de México y también buena parte de la economía de nuestro país vecino, porque somos trabajadores honestos, eso es lo que es el pueblo de México”.

“Y siempre, no olviden, que nos ha costado mucho nuestra independencia, y que siempre hay que luchar por la defensa de la soberanía”, declaró.