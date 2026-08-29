Inmovilizan cuentas por operaciones inusuales

Desde octubre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado operaciones financieras inusuales e incorporado a dos mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas. A la fecha, se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de ocho mil 670 millones de pesos.

Omar Reyes Colmenares indicó que del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, siete mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en México. Lo que representa el 31.9% del total de las cuentas bloqueadas, es decir, una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos.

Estados con mayor número de cuentas inmovilizadas

Señaló que estas acciones tienen presencia en todo el territorio nacional y las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son: Ciudad de México con dos mil 300, Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356 cuentas.

“La UIF detecta operaciones financieras inusuales, analiza la información y genera inteligencia financiera. A partir de este análisis se identifican personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero y cuando existen los elementos correspondientes, se incorporan estos sujetos a la lista de las personas bloqueadas, con la finalidad de inmovilizar estos recursos”, explicó.

Inmovilizan mil 443 cuentas ligadas a extorsión

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada desde el 6 de julio de 2025, la UIF también ha inmovilizado mil 443 cuentas por estar relacionadas con investigaciones por el delito de extorsión. Esta cifra representa 5.9 % del total de cuentas bloqueadas.

“La UIF participa activamente en el combate a este delito que afecta directamente el patrimonio y la tranquilidad de las personas, las familias y los negocios. Además de generar afectaciones a la actividad económica (...) Aproximadamente una de cada 200 cuentas inmovilizadas está vinculada con investigaciones por este delito”, ejemplificó.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar Reyes Colmenares explicó que para alcanzar dichos resultados, se ha fortalecido las capacidades de inteligencia financiera y ampliar la coordinación nacional e internacional.

Detalla esquema de desvío de recursos ligado a García Luna

Además, Omar Reyes Colmenares explicó la recepción de los recursos recibidos con motivo de la recuperación de una póliza de fianza y liquidación de 12 propiedades ubicadas en Estados Unidos de la familia Weinberg, vinculada al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, cantidad que asciende a cinco mil 805 millones de dólares,

Estos recursos en la Tesorería de la Federación (Tesofe) se realizó a través de la gestión de la unidad de inteligencia financiera y destacó que aún se encuentra pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado Mexicano.

En Palacio Nacional, se presentó un esquema detallado de los recursos desviados por el entonces secretario de Felipe Calderón Hinojosa y tras terminar su sexenio. Reyes Colmenares recordó que en septiembre de 2021, se terminó con esta denuncia en Florida, Estados Unidos y el caso avanzó mediante la coordinación entre la UIF, la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), así como mediante asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.

Reporta acciones contra criptoactivos y contrabando de azúcar

Así también, Omar Reyes Colmenares reportó acciones en México contra prácticas delictivas relacionadas con criptoactivos y contrabando de azúcar.

El titular de la UIF indicó que ante los criptoactivos que usa la delincuencia organizada, se cuenta con un área especializada dedicada a investigar esta este tipo de transferencias que en su gran mayoría son internacionales.

“Tenemos acuerdos de intercambio de información con las empresas más grandes que se dedican al tema de los criptoactivos en México para obtener esa información. Inclusive trabajamos con la Fiscalía General de la República, en coordinación para llevar a cabo estas investigaciones de lo que nosotros llegamos a identificar cuánto dinero se llega a convertir en criptoactivos”, explicó.