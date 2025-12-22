Innovación en el campo: cómo NESCAFÉ lleva conocimiento técnico a las zonas cafetaleras

La innovación que hoy necesita el café mexicano no ocurre en un laboratorio, sino en el campo. Cuando el conocimiento técnico llega a tiempo, se adapta a cada región y se traduce en mejores decisiones productivas. Bajo esa lógica opera Plan NESCAFÉ, una iniciativa que ha hecho de la transferencia de conocimiento su principal herramienta para transformar la caficultura en México y apoyar al sector agrícola en nuestro país.

A través de asistencia técnica directa en campo, agrónomos especializados trabajan con caficultores para identificar retos específicos, desde el manejo de plagas como la roya hasta prácticas de cosecha y postcosecha y ofrecer soluciones hechas a la medida. Este acompañamiento se refuerza con talleres y programas de formación que promueven prácticas de agricultura regenerativa, enfocadas en el cuidado del suelo, el agua y la biodiversidad, sin depender del uso intensivo de insumos químicos.

La innovación también se materializa en acciones concretas. NESCAFÉ ha distribuido millones de plantas de café mejoradas, tanto arábica como robusta, resistentes a enfermedades y de mayor rendimiento, permitiendo a los productores renovar sus cafetales sin costo y mejorar significativamente su productividad. A ello se suma el apoyo en infraestructura postcosecha, como secadoras solares, que optimizan el procesamiento del grano y elevan su calidad final.

Con una visión de largo plazo, el programa impulsa además iniciativas dirigidas a jóvenes caficultores, brindándoles herramientas técnicas y empresariales para que vean en el café una actividad viable, digna y con futuro. Todo esto se articula en colaboración con autoridades estatales y federales, alineando esfuerzos para enfrentar desafíos estructurales como el cambio climático.

Implementadas en estados clave como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero, estas acciones han impactado a miles de caficultores y, en algunos casos, han permitido multiplicar su productividad. Así, la innovación que impulsa NESCAFÉ no solo mejora el café que llega a la taza, sino que fortalece al campo mexicano desde su raíz.