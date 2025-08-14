﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Insiste en programa de asilo para niños palestinos

Agosto 14 del 2025

El Presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, encabezó la instalación del grupo de amistad México-Palestina de la Cámara de Diputados.

En el evento, reiteró su propuesta para que México implemente un programa de asilo para niños palestinos, y sostuvo que la misma ya fue adoptada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Celebro que la compañera presidenta haya hecha suya la iniciativa de que niños y niñas huérfanas puedan recibir asilo a nuestro país que siempre ha sido un lugar de asilo. Hay quien se dice creyente y dice que ‘¿cómo es posible que recibamos niños y niñas si no estamos atendiendo a nuestra niñez?’ claro que lo estamos atendiendo, pero además se pueden hacer ambas cosas”, declaró.

El líder de la cámara alta aseguró que Israel ha buscado exterminar al pueblo Palestino a través de diversas formas “brutales”, que van desde ataques armados, destrucción de hospitales y mezquitas, hasta el cierre de la ayuda humanitaria.

﻿