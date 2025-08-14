Insiste en programa de asilo para niños palestinos

El Presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, encabezó la instalación del grupo de amistad México-Palestina de la Cámara de Diputados.

En el evento, reiteró su propuesta para que México implemente un programa de asilo para niños palestinos, y sostuvo que la misma ya fue adoptada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Celebro que la compañera presidenta haya hecha suya la iniciativa de que niños y niñas huérfanas puedan recibir asilo a nuestro país que siempre ha sido un lugar de asilo. Hay quien se dice creyente y dice que ‘¿cómo es posible que recibamos niños y niñas si no estamos atendiendo a nuestra niñez?’ claro que lo estamos atendiendo, pero además se pueden hacer ambas cosas”, declaró.

El líder de la cámara alta aseguró que Israel ha buscado exterminar al pueblo Palestino a través de diversas formas “brutales”, que van desde ataques armados, destrucción de hospitales y mezquitas, hasta el cierre de la ayuda humanitaria.