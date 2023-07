Insiste Noroña en que no ha comprado espectaculares

“A mí no me mata la ambición, yo no muero por alcanzar una responsabilidad pública. ¿Han visto un solo espectacular mío? No. No hay, no hay. No he hecho compromiso con nadie, mi único compromiso es con el pueblo. No tengo compromiso con nadie. A mí, el poder no me da frío ni calor”, resaltó el aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Fernández Noroña.

Luego de estar en Sinaloa, previo a su visita en Oaxaca, el aspirante del Partido del Trabajo (PT) reiteró que él no ha contratado espectaculares, porque solo tiene compromisos con el pueblo.

Además, el aspirante del PT declaró que la prensa no jugaba un papel “tan canalla” contra un gobierno como lo hace contra la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque “tergiversa la información”; además de que las personas que se robaron millones de pesos “les da rabia que el dinero regreso al pueblo”.

“No le estamos regalando nada a nadie. Es dinero del pueblo que regresa al pueblo. Los impuestos para eso son, para hacer una redistribución de la riqueza. Para que reciban algo en atención médica, educación y en apoyos directos. Lo que nosotros queremos es que las personas coman tres veces al día”, detalló Fernández Noroña.

Al respecto, agregó que espera que todos los y las niñas vayan a la escuela. “Es la hora del pueblo, es la hora de la gente, el poder no está arriba, está abajo”, resaltó.

Fernández Noroña culminó su visita de dos días por Sinaloa. Y como ningún otro aspirante a la candidatura presidencial de Morena, estuvo en las tres principales ciudades de la entidad: Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. La tormenta que cayó en Sinaloa no afectó en su agenda.