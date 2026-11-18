Pese a que la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, lo volvió a desmentir, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, insistió en que sí hay un acuerdo para aplicar una segunda encuesta para definir la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán.

Entrevistado en el Senado de la República, Sandoval afirmó que esa es la única vía para alcanzar un acuerdo con Morena sobre la candidatura de la coalición a la gubernatura michoacana, en medio del diferendo público con Citlalli Hernández, quien lo acusó de faltar a la verdad y reiteró que las 17 coordinaciones estatales de la 4T ya están definidas.

El legislador del PT descartó que el conflicto pueda derivar en una ruptura entre ambos partidos y aseguró que todavía existe tiempo para resolver las diferencias, ya que las dirigencias se encuentran en diálogo para mantener la alianza rumbo a las elecciones de 2027.

También afirmó que el PT se conduce por principios y proyectos, además de mantener disposición al entendimiento con sus aliados.

Reginaldo no es parte de la negociación: Morena

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, negó que sea cierta esta declaración de Reginaldo Sandoval y sostuvo que el petista “no es parte de la negociación”.

En conferencia de prensa, la morenista declaró que los acuerdos de la coalición, específicamente con el PT, se abordan de manera directa con Alberto Anaya, dirigente nacional de esa fuerza política.

“Con la militancia de Morena nos entendemos nosotros, y con los del PT, ellos, y con los compañeros del Verde cada quien sus temas (...) Nosotros hemos hecho ya los ejercicios, hemos tomado determinaciones”, detalló Montiel Reyes.

La presidenta de Morena reconoció como un aspecto positivo que haya opiniones diversas sobre las coordinaciones estatales y afirmó que la militancia respeta las posturas que la integran.