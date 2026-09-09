Insisten que Rafael Ojeda comparezca

La defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, los dos marinos encarcelados por encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, insistió en que el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, debe comparecer para que explique qué sabía sobre este caso.

El Despacho Mendieta y Abogados, encabezado por el abogado Epigmenio Mendieta Valdez, consideró que el almirante en retiro debe declarar como testigo, porque así lo solicitó ante el juez que lleva el asunto.

“La defensa busca conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió; particularmente, si es verdad o no que recibió al contralmirante Rubén Guerrero”, detalló.

Mediante un comunicado, el despacho respondió a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual presentó como algo nuevo el aseguramiento de una bodega rentada por Manuel Roberto Farías Laguna, pues la orden de cateo existe desde el 1.º de febrero de 2026.

Rechazó que en el inmueble fueron localizadas armas y documentos confidenciales de seguridad nacional, como lo informó la fiscal Ernestina Godoy Ramos.