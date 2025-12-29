Inspeccionan más de 667 mil plantas de plátano y banano

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) inspeccionó durante 2025 un total de 667 mil 348 plantas de plátano y banano en regiones productoras del país, como parte de las acciones preventivas para evitar el ingreso y dispersión del hongo Fusarium Raza 4 Tropical, una de las principales amenazas sanitarias para este cultivo.

A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), personal técnico realizó muestreos, análisis de laboratorio y recorridos de vigilancia epidemiológica, además de inspeccionar más de 660 mil plantas a lo largo del año como parte del monitoreo fitosanitario permanente.

De manera paralela, la dependencia reforzó los esquemas de inspección de mercancías agroalimentarias en 97 puertos, aeropuertos y fronteras del país, donde se retuvieron más de 16 mil productos considerados de riesgo, con el objetivo de reducir la probabilidad de ingreso del patógeno.

La marchitez por Fusarium es una enfermedad causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T), que afecta el sistema vascular de las plantas de banano y plátano, provoca amarillamiento progresivo, marchitez y la muerte del cultivo.

El patógeno se transmite a través del suelo, agua, herramientas y material vegetal, puede permanecer activo durante décadas y no cuenta con métodos de control efectivos ni variedades resistentes disponibles.

Las acciones se intensificaron tras la confirmación de la presencia de la enfermedad en diversos países de Sudamérica, indicó la Sader. Por ello, a través del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, el Senasica fortaleció los protocolos de búsqueda del hongo y amplió la cobertura de monitoreo en zonas productoras estratégicas.