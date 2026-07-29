Instalan 55 ferias de regreso a clases

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que instaló 55 Ferias de Regreso a Clases 2026, que se llevarán a cabo en distintas entidades de la República a partir del 31 de julio hasta el 4 de septiembre, con el objetivo acercar útiles escolares, uniformes, calzado, cortes de pelo, emisión de certificados médicos y actas de nacimiento, así como otros artículos accesibles y de calidad.

A través de un comunicado, explicó que en la Ciudad de México la feria tendrá como sede el complejo Expo Reforma, el cual abrirá sus puertas a las familias y estudiantes el sábado 15 y domingo 16 de agosto.

Destacó que en la página oficial de la Feria de Regreso a Clases los consumidores pueden consultar el directorio de ubicaciones y fechas de cada una de las ferias que se realizarán en el país.

Detalló que los proveedores participantes pondrán a disposición de las y los consumidores ropa escolar, mochilas, calzado, libros, papelería y servicios de telecomunicaciones a bajo costo con promociones claras y descuentos que permiten maximizar el presupuesto familiar.