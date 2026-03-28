Instalan Comité de Evaluación de aspirantes

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo por el que se designa la integración del Comité Técnico de Evaluación, para calificar los perfiles de los aspirantes a consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

La Jucopo designó a Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) designó a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta.

El Comité deberá seleccionar a las personas mejor evaluadas en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, es decir, tres consejeros; y remitir las propuestas a la Junta de Coordinación Política.

El Comité fue instalado a las 11:00 horas e inició sus funciones de evaluación de los candidatos a ocupar tres cargos de consejero por nueve años.

Ante la conclusión del cargo de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó la conformación del Comité Técnico de Evaluación, el cual calificará los perfiles de los aspirantes a dicho cargo.

A continuación, se enlista los perfiles de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, que deberá elegir a los mejores candidatos y candidatas.

Irma Ramírez Cruz

Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cursa una maestría en Derecho Electoral por dicha institución de educación superior. Actualmente es asesora de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

Marcela Elena Fernández Domínguez

Es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por parte de la Universidad de Castilla La Mancha. Actualmente es magistrada regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Fue candidata a esta última magistratura en la elección judicial.

Miriam Rodríguez Armenta

Es licenciada en Política y Gestión Social, y doctora en Humanidades-Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Rubén Jesús Lara Patrón

Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por parte de la Universidad de Castilla La Mancha. Fue candidato a magistrado del TEPJF en los comicios del Poder Judicial (PJ).

Selene Cruz Alcalá

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Derecho Constitucional por parte del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Actualmente es magistrada representante en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA). Fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la elección judicial.