Instalan Comités de la Nueva Escuela Mexicana

Los Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (CoDeNEM) anunciaron el inicio de la instalación de estos comités en todo el país, y acusaron que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, “y sus secuaces se sienten los dueños de la SEP”.

“Anunciamos el inicio en la instalación de los comités de defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus libros de texto gratuitos por todo el país, los cuales serán espacios donde nos instruiremos, nos agitaremos y nos organizaremos en busca de una educación otra, democrática, emancipadora, popular y crítica”, señalaron.

El sábado, el exdirector general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga Navarro, encabezó una Asamblea General del CoDeNEM, en el que presentó un posicionamiento de esa organización magisterial en el que insiste en la renuncia de Delgado Carrillo.

Regresión o revolución

Indicaron que el magisterio insurgente nacional y las comunidades educativas se enfrentan en la actualidad frente a dos posibilidades; permitir una regresión en la propuesta educativa de la 4T, “o instruirnos, agitarnos y organizarnos para luchar por una verdadera revolución de las conciencias”.

“Sabemos que optar por la segunda opción conlleva enfrentar los grandes inconvenientes con los que deben lidiar quienes resisten: las calumnias de algunos medios de comunicación, la indiferencia de sectores de la sociedad que han perdido la esperanza de una educación mejor, el rechazo de supuestos compañeros de partido y de causa quienes consideran más importante su interés político o económico inmediato que el futuro de nuestro país”, indicaron.

Precisaron que la NEM es un logro histórico de quienes han luchado por décadas por una educación mejor. Es también el aporte más grande del obradorismo a la educación nacional. “Una parte central y negociable de este gran proyecto educativo es la recuperación de la memoria histórica y de todas esas experiencias y luchas que, desarrolladas a través del tiempo, nos han permitido vivir un presente democrático”.