﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Instalan consejos municipales de justicia cívica

Noviembre 22 del 2025
Instalan consejos municipales de justicia cívica

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, fue reconocido públicamente por la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina, debido a su “modelo de construcción de paz más humano, cercano y ético”.

Durante la toma de protesta a más de mil 300 poblanas y poblanos, la subsecretaria Bárcenas Molina, acompañada del gobernador, tomó la protesta al Consejo Estatal y a los Municipales de Paz y Justicia Cívica. En dicho evento reconoció el trabajo del mandatario estatal a quien dijo que daba un aplauso y le agradecía su ética.

Los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica impulsan acciones de prevención del delito y la violencia, facilitan el diagnóstico comunitario, apoyan en la resolución de conflictos comunitarios, fortalecen la construcción de una cultura de paz y convivencia y dan seguimiento a un Plan de Trabajo Municipal.

Rocío Bárcena Molina destacó el compromiso y liderazgo de Armenta Mier para dar un paso fundamental en la consolidación de un modelo de construcción de paz más humano, cercano y ético, ya que dicha acción surge de la capacidad de escuchar y de la corresponsabilidad entre quienes comparten comunidad.

﻿