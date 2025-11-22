Instalan consejos municipales de justicia cívica

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, fue reconocido públicamente por la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina, debido a su “modelo de construcción de paz más humano, cercano y ético”.

Durante la toma de protesta a más de mil 300 poblanas y poblanos, la subsecretaria Bárcenas Molina, acompañada del gobernador, tomó la protesta al Consejo Estatal y a los Municipales de Paz y Justicia Cívica. En dicho evento reconoció el trabajo del mandatario estatal a quien dijo que daba un aplauso y le agradecía su ética.

Los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica impulsan acciones de prevención del delito y la violencia, facilitan el diagnóstico comunitario, apoyan en la resolución de conflictos comunitarios, fortalecen la construcción de una cultura de paz y convivencia y dan seguimiento a un Plan de Trabajo Municipal.

Rocío Bárcena Molina destacó el compromiso y liderazgo de Armenta Mier para dar un paso fundamental en la consolidación de un modelo de construcción de paz más humano, cercano y ético, ya que dicha acción surge de la capacidad de escuchar y de la corresponsabilidad entre quienes comparten comunidad.