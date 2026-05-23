Instalan mesa de diálogo para la pacificación

Los gobiernos de México y Guerrero instalaron la mesa de diálogo para atender los problemas de violencia que se han generado en las comunidades del corredor Chilapa-Hueycantenango y lograr la paz en la región.

Esta mesa forma parte de los acuerdos que han impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena), mediante la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Los pobladores de las distintas comunidades entregaron sus peticiones que van a generar el acuerdo de acciones que permitan la pacificación en las localidades y evitar siga el desplazamiento de familias, se consigna en un comunicado emitido por el gobierno guerrerense.

Los trabajos de esta mesa son encabezados por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y avanzar en acuerdos para atender las demandas sociales de la región.

Previo al encuentro, se llevó a cabo la toma de protesta de la y los comisarios municipales, se menciona en el comunicado.