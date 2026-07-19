Instalan mesa de diálogo por planta de gas amoniaco

En la primera mesa de diálogo celebrada por autoridades federales y comunidades indígenas de la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Ahome, donde se construye una planta de gas amoniaco, se acordó una revisión técnica sobre las características y antecedentes del sitio Ramsa, reconocida como humedal importante.

Como parte de los acuerdos suscritos hace cuatro días por autoridades federales, pobladores indígenas y ambientalistas que se oponen a la operación de la Planta Gas y Petroquímica del Occidente, se celebró una primera mesa de diálogo, con colectivos, organizaciones, académicos, funcionarios de las empresas y pobladores indígenas.

Inversión

La Planta Gas y Petroquímica de Occidente (GOP) que significa una inversión de mil 600 millones de dólares (mdd), con capacidad de producción de gas amoniaco de dos mil 200 toneladas diarias, es rechazada por pobladores de comunidades indígenas y ambientalistas, bajo el criterio que significa un riesgo de contaminación y alteración ambiental.

En el primer encuentro, celebrado en la ciudad de los Mochis, Mauricio Rodríguez Alonso, representante del gobierno federal, consideró que se tienen avances al ser escuchados todos los posicionamientos favorables y en contra con una gran apertura.

Acuerdos

Como parte de los primeros acuerdos que se llegaron, fue dar prioridad a un análisis relacionado con las comunidades indígenas que se ubican en la zona de la bahía de Ohuira, en Topolobampo, en Ahome, por lo que, en los próximos días, se continuarán con estas mesas de diálogo.

Se mencionó que en estas van a participar funcionarios federales de las diversas ramas, especialistas en materia ambiental y de producción de gas amoniaco.