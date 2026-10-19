Instalan mesa para resolver conflicto en Chapingo

Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) instalaron una mesa de trabajo con alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), a fin de solucionar el conflicto territorial que mantiene bloqueado el acceso principal la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ) de dicha casa de estudios.

La mesa de trabajo, a cargo del diputado federal, Jesús Martín Cuanalo Araujo, del PVEM, busca mantener la defensa de dicho espacio de enseñanza, investigación y conservación.

La primera mesa de diálogo se celebró en las instalaciones universitarias, a la que acudieron integrantes de la Comisión Paritaria de Acompañamiento y Seguimiento del caso Zoquiapan, de la División de Ciencias Forestales (Dicifo).

Explicaron que la EFEZ es un predio boscoso de mil 640 hectáreas que funciona como un laboratorio vivo de la UACh.

Detallaron que el terreno cumplió un año bloqueado por presuntos ejidatarios de la comunidad vecina de Río Frío, quienes disputan la posesión jurídica y el uso de las tierras, impidiendo por completo el acceso a las prácticas de campo y la titulación de cientos de estudiantes

Agregaron que desde su fundación en agosto de 1972, la UACh ha ocupado dicho espacio a la investigación científica forestal, al estudio de ecosistemas como bosques de oyamel y pino, y a la conservación ambiental.

Los académicos solicitaron el respaldo del Poder Legislativo para permitan superar el conflicto y proteger las funciones académicas y científicas de la universidad.

Los participantes acordaron explorar alternativas de solución mediante el diálogo y las vías institucionales, de manera paralela a las acciones legales que llevan a cabo las autoridades correspondientes.

Por su parte, Cuanalo Araujo manifestó su disposición de acompañar a estudiantes y docentes en la búsqueda de acuerdos que resguarden los derechos de la institución, a fin de atender el conflicto y favorecer la continuidad de las actividades educativas, científicas y ambientales.