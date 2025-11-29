Instalan mesas de trabajo para apoyar a Pymes

En la Cámara de Diputados instalaron la Mesa de Trabajo “Fortalecimiento de las Pymes en Cadenas de Valor Estratégicas y Financiamiento Inclusivo”, donde participaron expertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Banca de Desarrollo.

El objetivo es encontrar los mecanismos para robustecer los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas en México.

Así como acelerar la digitalización y modernización operativa de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), uno de los principales desafíos que enumeraron.

También plantearan como lograr la simplificación de trámites para reducir costos y tiempos administrativos; garantizar inclusión financiera en regiones con menor desarrollo; así como impulsar competencias técnicas alineadas con las nuevas necesidades industriales.

Desarrollo de acuerdos

La diputada Adriana Belinda Quiroz, secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, reunió a autoridades federales, académicos, representantes empresariales y a la banca de desarrollo para construir acuerdos que beneficien directamente a las Pymes del país.

Se destacó la relevancia nacional de este sector productivo, ya que las MiPyMEs representan el 99.8 % de las unidades económicas del país, con más de 4.7 millones de empresas que generan 27 millones de empleos.

La mesa de trabajo se organizó en torno a cinco ejes estratégicos, siendo estos: Política industrial y cadenas de valor estratégicas; Instrumentos fiscales y financieros para PyMEs; Educación dual y formación técnica especializada; Digitalización y simplificación administrativa; así como la mesa denominada “propuestas académicas para el diseño de políticas públicas”.