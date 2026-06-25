Instalan plantón por tarifa del transporte

Integrantes del Colectivo “Gustavo Salgado” anunciaron la instalación de un plantón permanente en el primer cuadro de Cuernavaca, Morelos, a partir de este jueves, en rechazo al aumento al pasaje del transporte público, que pasará de 10 a 13 pesos a partir del 1.º de julio.

Los manifestantes, en su mayoría adultos mayores, encabezados por el regidor de Morena en Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, marcharon desde El Calvario hacia el centro de la ciudad para expresar su inconformidad, al señalar que las unidades del transporte público se encuentran en malas condiciones y, en muchos casos, no se respetan los descuentos para personas de la tercera edad.

Durante la movilización, personas usuarias de silla de ruedas señalaron que la gratuidad anunciada para personas con discapacidad no representa un beneficio real, ya que la mayoría de las rutas no cuenta con condiciones de accesibilidad para su abordaje.

Indicaron que únicamente pueden utilizar las llamadas Rutas de la Salud, aunque existen solo cuatro unidades para atender a toda la zona metropolitana de Cuernavaca, lo que limita su movilidad cotidiana.