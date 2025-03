Instan a detener la tos ferina con la vacunación

A finales de febrero pasado se registró un incremento en el número de casos de tos ferina en 25 estados del país, por lo que las autoridades de salud emitieron un aviso epidemiológico para alertar sobre esta situación.

“La tos ferina es una infección respiratoria aguda altamente contagiosa que se presenta mayormente en niños entre los tres meses y los 12 años”, explica la infectóloga pediatra Martha Avilés.

“Los más afectados son los bebés menores de seis meses de edad, en los que puede provocar complicaciones como neumonía, crisis convulsivas, discapacidad e incluso la muerte. La tos ferina se transmite por el contacto directo con gotitas de las personas infectadas al toser o estornudar”, agrega.

Emiten alerta

La alerta emitida el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica del Sistema Nacional de Salud el pasado 26 de febrero, podría responder a diversas variantes, pero todo parece indicar que la principal causa es el descenso en las coberturas de vacunación registrado, de manera inicial, durante la pandemia del covid-19, opinó la especialista.

“Se espera que el reporte de casos de tos ferina siga aumentando, pero la forma más eficiente para detener este crecimiento es la vacunación, porque así puedes proteger y evitas transmitir la enfermedad que ha tenido un incremento anual de más de mil 400 %”, reiteró.

Dijo que a pesar de que esta enfermedad no tiene un riesgo de transmisión tan grande comparado con otras enfermedades, es importante revisar los esquemas de vacunación porque solo así se pueden detener los avances de enfermedades, como pasó con el covid o los brotes recientes de sarampión.

Cuándo aplicar las vacunas

Entre 2018 y 2023 se registró un descenso preocupante en las tasas de cobertura de vacunación contra la tos ferina, pasando de 88 a 84 %, lo cual fue un factor que ayudó a que se generará el brote reciente de esta enfermedad que se pensaba prácticamente erradicada.

Ante este escenario, los lineamientos del Programa de Vacunación Universal establecen que las tasas de vacunación deben de alcanzar 95 %; sin embargo, datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia señalan que, hasta 2022, la cobertura de la vacuna hexavalente en niñas y niños menores de un año a nivel nacional era apenas de 83.3 %.

De acuerdo con IMSS Bienestar, niños menores de cinco años, así como mujeres embarazadas, pueden acudir al sistema de salud público para recibir la aplicación de las vacunas Tdpa, hexavalente y DPT de manera gratuita.

Aplicar la vacuna Tdpa protege al bebé contra casos graves o mortales de tos ferina, ya que la madre le transmite anticuerpos que fortalecen su sistema inmunológico desde el nacimiento.

Asimismo, al nacer, los bebés deben recibir la vacuna hexavalente a los dos, cuatro, seis y 18 meses de vida, y, posteriormente, a los cuatro años debe aplicarse la vacuna DPT como refuerzo.

“Estas vacunas, además de proteger contra la tos ferina, también protege contra otras enfermedades como difteria, tétanos, poliomielitis, influenza tipo B y hepatitis B”, agregó IMSS Bienestar.

En adolescentes y adultos

Aunque cualquier persona puede presentar un cuadro de tos ferina, las complicaciones y la gravedad aumentan en los lactantes menores de un año.

“En adolescentes o adultos no llega a haber casos de muerte, pero sí tenemos una tos que no llega a ser como la de los más pequeños, pero es persistente con dos o tres semanas de evolución y que no se quita”.

Cuando los adolescentes o adultos tengan contacto con alguna persona enferma de tos ferina, lo ideal es acudir al profesional de la salud.

Alcanzar la inmunidad

Vaquera insistió en que es indispensable alcanzar 95 % en las tasas de vacunación con el objetivo de lograr la llamada “inmunidad de rebaño”. “Hasta el momento, contamos con el 86.6 % de vacunación general en niños menores de un año a nivel nacional, por lo que tenemos mucho camino que recorrer en materia de inmunización”, alertó.

Sobre la capacidad de los profesionales de la salud en México para detectar la tos ferina, aseguró que cuentan con la preparación suficiente.