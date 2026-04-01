Instan a transportistas al diálogo ante amago de paro

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a no bloquear las vías de comunicación con la intención de evitar afectaciones a terceros, esto ante el amago de productores del campo y transportistas de un paro nacional para el próximo lunes 6 de abril.

Dicha dependencia, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, aseveró que se han atendido las demandas de estas agrupaciones, y los instó a continuar con el diálogo “para avanzar en soluciones duraderas que beneficien tanto a los sectores productivos como al conjunto de la sociedad”.

“Se hace un llamado a continuar privilegiando las vías de entendimiento y construcción de acuerdos, evitando acciones que afecten a terceros o interrumpan la operación de las vías de comunicación”, dijo la Segob.

Además, afirmó que se han establecido mecanismos permanentes de atención para garantizar condiciones de diálogo y solución a sus problemáticas en distintos temas, con diferentes mesas de negociación con el Gobierno Federal.

Anuncian otro paro nacional

En el marco de la organización de la Copa del Mundo 2026 y pese a las diversas mesas de negociación con el Gobierno Federal desde el año pasado, campesinos y conductores de transportes de carga convocaron a otro paro nacional ante la falta de soluciones.

David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), detalló que el paro sería después de Semana Santa, el próximo 6 de abril para “paralizar todo”.

El líder de los transportistas señaló que tanto la agricultura como el transporte son sectores clave de la economía de México: “Y si a esto le abonamos la subida del combustible en todos lados. Alguien dijo por ahí, de una cámara empresarial, que no nos preocupáramos, que tenía reservas importantes para amortiguar este golpe que hoy tenemos por lo de guerra del Medio Oriente, no es cierto”.