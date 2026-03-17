Instan inscripción a Beca Rita Cetina para primaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a madres, padres y familias a registrar a sus hijos de 1.º a 6.º de primaria de escuelas públicas en el programa Beca Rita Cetina en apoyo para uniformes y útiles, el cual estará abierto hasta el próximo 19 de marzo a través de la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

En ese sentido, explicó que las tarjetas de la Beca Rita Cetina en apoyo para uniformes y útiles, por un pago anual de dos mil 500 pesos por cada hija o hijo de primaria, serán entregadas durante mayo y el depósito entre julio y agosto.

Inscritos

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, informó que previo al cierre de registro del programa Rita Cetina en apoyo para uniformes y útiles, se han inscrito cinco millones 268 mil 571 estudiantes en su plataforma, tras realizar 82 mil 962 asambleas en las 91 mil 486 escuelas existentes en el país con la asistencia de cuatro millones 353 mil 048 padres, madres y tutores.

Detalló que para agilizar el proceso y ampliar la cobertura se implementó una asamblea virtual que alcanzó un millón de personas conectadas simultáneamente y suma ya más de 18 millones de visualizaciones en plataformas digitales.

Señaló que esta estrategia de comunicación permitió que servidores de la educación resolvieran dudas por estado y municipio en tiempo real.

Además, destacó que el registro en línea permanecerá abierto hasta el próximo 19 de marzo a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx para asegurar que ninguna familia quede fuera de este importante sistema de apoyos educativos.