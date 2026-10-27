Instituto electoral lleva 3 años sin observaciones

El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, Arturo Fajardo Mejía, dijo que en los últimos tres años han cerrado sus ejercicios financieros sin observaciones y las adjudicaciones directas de compras corresponden al escaso número de proveedores que están registrados.

Contrato

Sobre el contrato de adjudicación directa por un monto de 27.76 millones de pesos que aparece en una revisión de auditoría con la empresa Cajas Graf, S.A. de C.V, indicó que es posible que esta corresponda al año 2021, contrato que debió ser validado y cotejado de acuerdo con las normas del comité de compras.

Fajardo Mejía, quien fue electo para ocupar el cargo durante el periodo 2022-2029, explicó que en el mercado local es muy limitado el número de empresas especializadas en la proveeduría de material electoral, por lo que se tiene que ampliar las invitaciones a nivel nacional para obtener las mejores cotizaciones.

Sobre este contrato con dicha empresa que forma parte de un conglomerado de siete firmas comerciales, sujetas a investigaciones por adjudicaciones de contratos director a nivel nacional y en trece entidades, indicó que en el caso de Sinaloa aún cuando no corresponde a su periodo.