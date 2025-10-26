Instruyen a potencializar proyectos autogestivos

La jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, informó que son más de 250 proyectos autogestivos que jóvenes de toda la Ciudad de México desarrollan actualmente con respaldo del programa Juventudes Autogestivas para la Transformación, impulsado por el Instituto de la Juventud capitalino (Injuve).

Instruyó a las secretarias a apoyar los proyectos, con el fin de potencializarlos. Las actividades van desde galerías itinerantes, jardines polinizadores, talleres para la menstruación digna y actividades de apoyo a personas migrantes.

Reunida con jóvenes en la Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, la jefa de Gobierno entregó nuevos apoyos económicos a colectivos juveniles.

En su mensaje destacó la diversidad de propuestas que hay de los jóvenes y la importancia que tiene los apoyos. Principalmente, los proyectos están encaminados a mejoras ambientales, sociales, de entretenimiento, salud y derechos humanos.

“Este programa les da las herramientas para que, con una causa, puedan cambiar su entorno”, expresó.