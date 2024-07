Insuficiente informe sobre captura de El Mayo: AMLO

Este lunes, desde la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el informe enviado por el Departamento de Estado no contiene la información suficiente para esclarecer todo lo que sucedió el pasado jueves con la captura en El Paso de los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

En palacio nacional, López Obrador compartió que aun cuando el informe oficial que envió el Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló que ninguna de las agencias estadounidenses participó en la organización del vuelo que trasladó a su territorio a los narcotraficantes.

En ese sentido, el presidente López Obrador no descartó que efectivamente estuvieran involucradas con el traslado a El Paso.

Durante su conferencia, el jefe del “jecutivo destacó que si no hay la suficiente información sobre las circunstancias como viajaron a Estados Unidos, buscaría a su homólogo Joe Biden.

Señaló que hay elementos de que las autoridades estadounidenses estaban actuando para obtener algunos acuerdos con el hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Captura

Sobre la investigación en México de la Fiscalía General de la República relacionada con las capturas, dijo que esta debería contener el posible secuestro de Zambada, como la ha denunciado su abogado.

“Necesitamos saber todo, porque los abogados dicen que un hijo de Guzmán Loera fue el que lo detuvo. Eso dicen los abogados de Zambada, queremos saber a ver si fue él con quien, también dice que con informe militar de México, de Estados Unidos, en qué sitio fue, en dónde. Nosotros tenemos la información eso sí, confirmada, que no intervino ni el Ejército mexicano ni la Secretaría de Marina ni la Guardia Nacional”.

Sin violencia

Por otro lado, dijo que hasta el momento no ha habido un recrudecimiento de la violencia en Sinaloa por la captura de estos narcotraficantes. Destacó que la violencia no es el camino. Además, aseguró que en el caso no se oculta nada de información.

Afirmó que en su gobierno no hay censura y hay libertades plenas, “no como en otras partes”.

Así también, López Obrador reconoció que no descarta la posibilidad de una incursión en México de elementos de Estados Unidos para la detención o entrega de los narcotraficantes.

El presidente López Obrador manifestó que su gobierno necesita saber todo sobre este caso.

También, indicó que autoridades de Estados Unidos informaron al gobierno mexicano que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sigue detenido, lo cambiaron de penal y de medida cautelar, pero sigue en manos de las autoridades estadounidenses.

Cuestionan a Calderón por supuesta declaración

Y al ser cuestionado sobre una supuesta declaración reciente del exmandatario de México, Felipe Calderón, de que no hay pruebas suficientes para enjuiciar a Genaro García Luna en Estados Unidos, López Obrador señaló que hubo silencio.

“A mí me llamaba mucho la atención de que no hablara sobre eso. Él debió, desde el principio, decir eso. ¿Por qué lo dice hasta ahora?”, expresó al referirse al caso del general Salvador Cienfuegos.

El presidente hizo referencia a quien fuera secretario de Defensa con Enrique Peña Nieto: “Y que de repente lo detienen y las acusaciones, y nos avisan igual, a los 10 minutos; entonces, a ver, cómo estuvo, de qué lo acusan”.

López Obrador aprovechó para arremeter en contra de los periodistas Tim Golden y Anabel Hernández, a quien llamó “calumniadora”.

“Yo decía: ‘por qué Calderón se queda callado’ cuando empieza lo de García Luna. (...) Eso es lo que debió hacer desde el principio, si eso lo está sosteniendo ahora, por qué no lo dijo, era su secretario de Seguridad. Está interesante, yo no sabía eso”, agregó el presidente López Obrador.

Acuerda reunión para agosto

Por otra parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que acordaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador tener otra reunión en un mes.

“Sí (acordamos una reunión), para el próximo mes. El 27 de agosto”, dijo en entrevista al arribar al museo de la Ciudad de México para sostener una reunión con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.