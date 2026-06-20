Insuficientes las reformas económicas de Cuba

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este viernes de “señales de humo superficiales” las reformas económicas anunciadas el jueves en Cuba.

“Estas ‘reformas económicas’ graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.

Cuba adoptó el jueves un amplio programa de reformas destinado a impulsar una economía de mercado para enfrentar una intensa presión ejercida por Estados Unidos que incluye un bloqueo petrolero.

Las 176 medidas representan la reforma más significativa del modelo económico de la isla desde la adopción del comunismo hace casi 70 años.

Pero para Washington se trata de una “estrategia típica” de anunciar “supuestas reformas para crear la ilusión de un compromiso con el cambio, para luego revertirlas rápidamente en cuanto se ve amenazado el control total del régimen”, refirió el funcionario.

Estados Unidos exige “reformas económicas y políticas mucho más sustanciales que hagan a Cuba atractiva para los inversionistas (...) y ofrezcan al pueblo cubano la libertad, la dignidad y las oportunidades que merece”, agregó.

La isla “tiene una propiedad agradable”: Trump

Durante una extensa entrevista con Axios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “es el turno de Cuba”.

Trump reveló que el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, está “muy involucrado” en los planes para la isla. Alabó sus acciones y calificó su historia familiar como “un gran relato”. Afirmó que Rubio está haciendo un “gran trabajo” sobre la isla.

El mandatario estadounidense añadió que “la diferencia es que Venezuela tiene petróleo. Cuba no. Cuba tiene una propiedad agradable y tienen una costa bonita”.