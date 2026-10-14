Integración de GN ha impactado en abasto de medicinas

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, reconoció que el incremento en la demanda de atención médica, derivado de la incorporación de nuevos elementos de la Guardia Nacional al sistema de salud militar, ha influido en el abasto de medicamentos en los nosocomios castrenses.

“Hay que considerar primero que se incrementó mucho la necesidad de atención médica. Cuando con la creación de la Guardia Nacional. Es decir, en este momento se tienen que atender 280 mil de elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y todos sus derechohabientes (…).

“Específicamente, hablando en el caso del Hospital Central Militar, se abastecen recetas en un 72 % y también el 80 % de medicamentos”, justificó el general Trevilla en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, El Universal publicó en su edición del martes 13 de octubre que, de acuerdo con documentos oficiales de la Dirección General de Sanidad del Ejército Mexicano, el desabasto alcanzó a la Defensa y solo surte el 56 % de las recetas.

Aseguró que la infraestructura de los hospitales militares es suficiente, además que se incrementaron los turnos y la capacidad de ingreso en la Escuela Médico Militar. Refirió también que se ha contratado a personal civil.

Explicó que si no se puede abastecer en ese momento, hay diferentes procedimientos como el de “paciente específico” con el que la Dirección General de Sanidad abastece directamente o reintegra lo que gasta el paciente.

El titular de la Defensa consideró que el 80 % de existencias de medicamentos es adecuado “y con todas estas medidas se logra satisfacer necesidades que consideramos son primordiales para la moral del personal del Ejército y de sus derechohabientes”.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la Defensa y la Secretaría de Marina tienen su propio esquema de adquisiciones “y lo hacen muy bien como siempre lo han hecho”.

Drones asegurados en Sinaloa no son sofisticados

En otro tema, Trevilla Trejo afirmó que los drones asegurados por el Ejército en Sinaloa no eran artefactos sofisticados, sino partes para ensamblarlos; sin embargo, reconoció que el uso de estos dispositivos por parte de la delincuencia organizada preocupa a las autoridades en todo el país.

El general secretario explicó que los materiales decomisados los días 4 y 11 de octubre no contaban con aditamentos para lanzar explosivos y señaló que los grupos criminales suelen utilizar drones comerciales que posteriormente adaptan para atacar a organizaciones rivales o a las autoridades.