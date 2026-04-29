Integran 2 carpetas por caso de agentes de la CIA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que integra dos investigaciones con el fin de esclarecer el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que participaron con autoridades de Chihuahua en un operativo antidrogas en la sierra del Pinal, que fallecieron, y deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado.

La institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos reportó que la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Chihuahua se hará cargo de las indagatorias por la presencia de los agentes, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional.

La FGR precisó que inició las pesquisas derivado de la investigación realizada por la Fiscalía del Estado, institución que refirió que inició esa indagatoria desde hace meses, situación que en ese momento la FGR desconocía.