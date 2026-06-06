Integrantes de la CNTE marchan en Pachuca

Con consignas y pancartas, maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron por las calles de Pachuca, Hidalgo, para exigir la abrogación de la Ley del Issste. Los docentes denunciaron que las condiciones de retiro son injustas para quienes han entregado más de 30 años de su vida al servicio educativo y advirtieron que, si no hay una solución, “no rodará el balón”, en referencia a las protestas anunciadas durante la celebración del Mundial de Futbol.

Los profesores partieron de la Escuela Normal Superior del Estado de Hidalgo y concluyeron con un mitin frente al Reloj Monumental.

Durante el recorrido lanzaron diversas consignas en las que también denunciaron que el dirigente sindical en Hidalgo, Said Vargas Sáenz, ha traicionado a los maestros y lo acusaron de no respaldar las demandas del magisterio.

Semana crucial

Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7, afirmó que la próxima semana será crucial para el rumbo de la lucha magisterial, así dijo durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE, que acordó bloquear Reforma este viernes a partir de las 10 de la mañana, mientras que la Sección 22 acudirá a las 11 de la mañana a una mesa de negociación a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Acuerdan más movilizaciones en CDMX

Los delegados de la Coordinadora resolvieron mantener el plantón nacional en el Zócalo de la Ciudad de México y reforzar las acciones de protesta para exigir una respuesta favorable a sus demandas centrales, entre ellas la abrogación de la Ley del Issste de 2007, la eliminación de la Usicamm y mejoras salariales.

Solalinde pide dejar a un lado los actos vandálicos

Por lo anterior, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra consideró que el movimiento magisterial “debería solidarizarse con México” y hacer a un lado los actos vandálicos que gran parte de la sociedad reprueba.

En un mensaje compartido en su cuenta de X, Solalinde Guerra señaló que “la causa de la CNTE puede ser legítima, pero la dirigencia debe entender que el fin no justifica los medios. Chantaje cíclico por dinero y el vandalismo son responsabilidad de la dirigencia”, escribió.