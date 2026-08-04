Inteligencia artificial y trata de personas

La Inteligencia artificial (IA) representa, probablemente, el desarrollo tecnológico más trascendente de este tiempo. Su propósito es intervenir en muchas de las tareas que tradicionalmente realizan las personas para facilitar su realización.

Pero el verdadero reto está en comprender qué podrá ocurrir cuando estos sistemas se integren cada vez más en la sociedad, influyan en las acciones y en la manera en que se relacionan unos con otros.

Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió un debate sobre el uso que niñas, niños, adolescentes y jóvenes hacen de las redes sociales.

Es una polémica que involucra a toda la sociedad, por tanto, también atañe a la FGR pues las herramientas de IA están siendo utilizadas para facilitar conductas delictivas como la trata de personas, uno de los delitos que más vulnera la dignidad humana.

Puede manifestarse como la explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud, la mendicidad forzada, el matrimonio o el embarazo forzados, la utilización de personas en actividades delictivas, así como el tráfico de órganos, tejidos y células, entre otras previstas por la legislación.

Como la IA procesa enormes cantidades de información provenientes de la actividad cotidiana en el entorno digital, esta puede ser usada para convertirse en una herramienta a fin de que redes criminales identifiquen y seleccionen a personas en situación de vulnerabilidad.

Hoy, la suplantación de identidad, la generación de imágenes o voces falsas, así como la creación de ofertas de empleo aparentemente legítimas pueden ser mecanismos de engaño cada vez más sofisticados.

Lo mismo pasa con relaciones afectivas simuladas que terminan siendo la puerta de entrada a la privación de la libertad y de ahí, a las distintas formas de explotación.

Por ello, la protección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas es una tarea de Estado que exige comprender cómo evolucionan la tecnología y también las formas de operar de la delincuencia.

Incluso existe la Agencia de Investigación Criminal, donde cuentan con la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, especializada en el análisis de evidencia digital y el combate a las redes criminales que operan en el entorno digital.

Por su parte, en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) trabajan para que las víctimas reciban una atención integral y especializada colocando siempre en el centro la dignidad y los derechos de las personas.

Este año la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, puso énfasis en el uso de la inteligencia artificial para facilitar la captación de víctimas; se trata pues de un reto global.

Las dependencias deben asumir la responsabilidad de participar activamente en esta lucha, fortaleciendo las capacidades institucionales en favor de la ley y del pueblo de México.