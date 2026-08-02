Intensifican esfuerzos para reducir delitos

Los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México optaron por intensificar sus esfuerzos para reducir los homicidios, el robo de vehículos, la extorsión y el despojo. Además, informaron una mayor coordinación metropolitana en seguridad y ampliación de capacidades tecnológicas de ambas entidades.

“Abordamos puntos clave para reforzar operativos e inteligencia en zonas limítrofes. Construir una estrategia compartida por la seguridad regional”, afirmó Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal en redes sociales.

Comentó que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha convocado a unir esfuerzos, porque es y será siempre una prioridad brindar la paz y seguridad que las familias mexiquenses merecen.

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, y el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, recibieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en el C5 de la capital del estado, donde realizaron una reunión de coordinación metropolitana en materia de seguridad.