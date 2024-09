Intenta la oposición provocar miedo

López Obrador encabezó la ceremonia de inauguración del Parque Nacional del Jaguar y Museo de la Costa Oriental. CP

Al acusar que opositores a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) buscan sembrar miedo y confundir a la población al afirmar que hay mucha inestabilidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó, “¿Cuál es el miedo?”.

Al encabezar la ceremonia de inauguración del Parque Nacional del Jaguar y Museo de la Costa Oriental, acompañado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que la reforma judicial es necesaria para limpiar al poder de la corrupción y evitar la puerta giratoria para que salgan delincuentes, “fichitas, sobre todo los fines de semana, puros sabadazos”.

López Obrador señaló que con el pueblo se puede purificar la vida pública eligiendo a los juzgadores como a los alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y ahora a la presidenta.

SAT

El mandatario reconoció la importante labor que ha realizado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al lograr una mayor recaudación, asimismo agradeció la confianza de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales.

También dio a conocer que entre enero y los primeros días de septiembre de este año, la recaudación tributaria ha crecido 6.2 por ciento en términos reales con relación al mismo periodo del año pasado.

En tanto, agregó, el total de ingresos para la Hacienda Pública en estos meses ha sido 0.8 por ciento mayor, en términos reales al de 2023.

López Obrador presentó los datos hacendarios —hasta el 3 de septiembre—, en los que se destaca que a esta fecha del año pasado se habían recaudado tres billones de pesos por vía tributaria, y actualmente la cifra es de tres billones 341 mil millones de pesos.

Esto es, destacó el presidente, 440 mil millones de pesos más que en el mismo periodo de el año pasado.

Señaló que la variación nominal es de incremento cercano al 12 por ciento, pero al descontar la inflación, que fue de 5.6 por ciento, el aumento real es de 6.2 por ciento en este ramo.

Por su parte, la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró durante este mismo evento en Tulum, Quintana Roo, que si no es el mejor, el presidente Andrés Manuel López Obrador es de los mejores presidentes de México.

Sheinbaum recordó que el grito de “¡Es un honor estar con Obrador!” nació en el plantón que impulsaron en el Paseo de la Reforma en contra del supuesto fraude electoral.

Destacó que a 18 años de ese plantón y a finales de su sexenio, esta consigna se grita todavía más fuerte.

“En 2018 el pueblo de México tomó una decisión inteligente, valiente que este 2 de junio pasado del 2024 demostró que no se equivocó el pueblo, que hoy tenemos al presidente no le gusta que lo diga porque admita a muchos presidente de México entre ellos al gran Benito Juárez, pero yo digo que el presidente López Obrador si no es el mejor, es delos grades presidentes de la historia de México. Está entre los grandes”.

AMLO ha rescatado la dignidad de México: Claudia

La presidenta electa, afirmó que con sus “logros maravillosos” el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rescatado la dignidad del pueblo mexicano.

Describió a Obrador como un hombre que ha enseñado que cuando hay convicción y corazón, lo imposible se hace posible.

“Un hombre que nos ha enseñado que cuando hay convicción, corazón, lo imposible se hace posible, el mejor presidente, López Obrador.

“Cuando llegó la intervención francesa, Benito Juárez salió de la Ciudad de México y llevaba en su carreta pues los documentos de la nación y dice el presidente en el libro (‘¡Gracias!’) Benito Juárez llevaba más que eso, llevaba en esa carreta la dignidad de la República, y el presidente Andrés Manuel López Obrador por encima de todo.

“Con todos sus logros maravillosos ha rescatado algo maravilloso en nuestro país la dignidad del pueblo de México y la dignidad de la República, por eso lo queremos tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo ante el aplauso de cientos de pobladores.