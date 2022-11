Intentan campaña sucia contra Adán

Como el mismo Adán Augusto López Hernández lo ha dicho, “lo que no mancha, tizna”. Cortesía

Tal parece que la oposición estaba esperando una pifia o simplemente que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, expresara una frase que pudiera ser malinterpretada, para generar líneas incendiarias, caldo de cultivo de los que se niegan aceptar la Cuarta Transformación del país.

Durante su visita al Congreso de Hidalgo, López Hernández recordó que el último presidente de origen militar en México fue el general Manuel Ávila Camacho, por lo que dijo que “desde luego un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas, incluso ser presidente de la República, pero deberá participar en cuestiones electorales y someterse a las urnas”.

Esto fue suficiente para que las plataformas de información ocuparan sus espacios para explotar el tema que fue un comentario y no una sugerencia, sin embargo, no es la primera vez que la oposición intenta una campaña sucia, incluso lo han hecho en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien trató el tema como un mero comentario.

“Es parte de la polémica que debe haber, no sorprendernos por eso, sería muy aburrido que no hubiese polémica, estaríamos bostezando siempre”, indicó al tiempo de agregar que “nada más, la única cosa es no enojarse, que no haya agresiones, pero que sí haya polémica, debate con argumentos”.

Analistas políticos han recomendado que el titular de Segob, Adán Augusto López Hernández, debe de salirse de la línea de confrontación y evitar comentarios que puedan ser malinterpretados, tergiversados, y usados en su contra como ha ocurrido en últimas fechas. Es claro que eso no debilita la consolidación de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, como él mismo lo ha dicho, “lo que no mancha, tizna”.